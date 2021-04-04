«بيت الخير» ترصد 8 ملايين درهم للمير الرمضاني

المصدر: دبي - البيان

تتواصل فعاليات حملة جمعية بيت الخير الرمضانية «ويربي الصدقات» لدعم وإسعاد الأسر المتعففة والمحتاجة المسجلة في بيانات الجمعية وغيرها من الحالات والفئات الضعيفة في شهر رمضان المبارك منها 3406 أسر تتقاضى مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري.

وستبدأ الجمعية هذا الأسبوع بتوزيع المير الرمضاني بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين درهم لتشمل الأسر المسجلة والموسمية التي تستفيد من برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر المتعففة في المناسبات والأعياد والذي يضم أيضاً مشروع «إفطار صائم» الذي يتوقع أن يوزع 600 ألف وجبة بمعدل 20 ألف وجبة يومياً قابلة للزيادة بالإضافة لمشاريع زكاة الفطر والعيدية وكسوة الملابس.

وسيتم توزيع المير على المستحقين مباشرة عبر تعاونية الاتحاد وجمعية الإمارات التعاونية واللولو هايبر ماركت والمؤسسات التجارية المتعاونة والمعتمدة في مختلف الإمارات بحيث يختار المستفيدون احتياجاتهم الغذائية للشهر الفضيل حسب رغبتهم ضمن المبالغ المحددة لكل أسرة حسب وضعها المادي وعدد أفرادها.

وقررت الجمعية للعام الثاني نظراً للإجراءات الاحترازية تزويد هذه التعاونيات والمولات كشوفاً موثقة تتضمن أسماء المخولين أو المخولات بالتسلّم باسم كل أسرة في كل إمارة من إمارات الدولة بحيث يتم تسلّم المير المقرر بموجب الهوية وفي أي وقت.

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