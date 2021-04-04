«دار البر» توزع المير الرمضاني على 1600 أسرة في أم القيوين

المصدر: دبي - البيان

بدأت لجنة الأسر المتعففة في أم القيوين التابعة لجمعية دار البر أول من أمس توزيع 15 ألفاً و300 وحدة غذائية من «المير الرمضاني» على 1600 أسرة من المستحقين في الإمارة في إطار الاستعداد للشهر الفضيل وفي باكورة موسم العمل الخيري الرمضاني السنوي للجنة.

وأكد محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي لجمعية دار البر حرص اللجنة على تسليم «المير الرمضاني» للمحتاجين قبل شهر رمضان سنوياً لضمان توفير احتياجاتهم الغذائية والمعيشية خلال الشهر المبارك.. مشدداً على التقيد بالإجراءات الوقائية خلال عمليات توزيع «المير الرمضاني» من تباعد وارتداء للكمامات وسواها فيما جرت عمليات تسليم «المير» بالتعاون والتنسيق مع «الشرطة المجتمعية» في القيادة العامة لشرطة أم القيوين.

من جهته قال علي حسن العاصي رئيس اللجنة إن حالات المستحقين لـ «المير الرمضاني» هذا العام هم من الأسر المتعففة والمستورة والمحتاجين المدرجين في كشوف اللجنة الذين خضعت أوضاعهم المادية والمعيشية لدراسة اجتماعية وافية من قبل القسم المختص في اللجنة للتأكد من استحقاقهم للمساعدات.

وبيّن العاصي أن الجمعية ممثلة بلجنة الأسر المتعففة عملت على توفير المواد الغذائية الرئيسية والمتنوعة التي تحتاجها كل أسرة بصورة ملحة خلال رمضان.. مشيراً إلى الدور الخيري والإنساني الكبير لنخبة من المحسنين وأهل الخير في توفير المير الرمضاني لصالح ذوي الدخل المحدود.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز