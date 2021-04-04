تجديد التعاون بين «إسعاد شرطة دبي» والمستشفى الأمريكي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، عن تجديد تعاقدها مع المستشفى الأمريكي بدبي، وذلك بعد عام من التعاون المثمر الذي أفضى إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة لحاملي بطاقة إسعاد وأسرهم من خلال العروض والخصومات المميزة التي قدمها المستشفى بجميع فروعه في إمارة دبي، والتي تتراوح بين 20% إلى 30% على لائحة الأسعار الخاصة بجميع الخدمات الطبية غير المغطاة بالتأمين.

جاء ذلك أثناء الزيارة التي قام بها وفد من لجنة بطاقة إسعاد إلى المستشفى الأمريكي بدبي برئاسة عبد القادر شرف المعمري، ممثل القطاع الصحي في اللجنة، حيث التقى بغانم المري، رئيس تطوير الأعمال والعلاقات العامة في المستشفى، وجرى خلال اللقاء مناقشة إيجابيات التعاقد بين الجانبين، والذي ساهم في تحقيق مستوى عالٍ من الرضا والسعادة لحاملي بطاقة إسعاد وأسرهم.

واتفق الطرفان على الاستمرار في شراكتهما مع إمكانية تنفيذ مبادرات إنسانية ومجتمعية مشتركة، تعزز علاقات الشراكة بينهما وتعمل على المساهمة في إظهار قدرة الجهتين على المشاركة الفعّالة في نشر السعادة والاستقرار والطمأنينة في المجتمع.

وفي نهاية اللقاء، تقدم عبد القادر شرف، بالشكر الجزيل إلى المسؤولين في المستشفى على حسن الاستقبال، وعلى تعاونهم المستمر والتزامهم بتقديم عروض وخدمات مميزة لحاملي البطاقة وأسرهم، ما يعكس مستوى العلاقة المميزة بين لجنة بطاقة إسعاد والمستشفى الأمريكي بدبي.

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