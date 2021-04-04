الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر مثيرة للغبار.

والموج في الخليج العربي يكون مضطربا إلى شديد الاضطراب أحيانا.. فيما سيحدث المد الثاني عند 06:01.. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 23:05.

وفي بحر عمان يكون متوسطا إلى مضطرب الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 17:35 والمد الثاني عند الساعة 04:27.. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 23:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 70 40

دبــي 30 22 65 35

الشارقة 31 20 70 35

عجمان 29 21 75 40

أم القيوين 31 19 75 35

رأس الخيمة 29 19 70 30

الفجيرة 39 29 45 10

العين 34 19 85 25

ليوا 32 17 75 30

الرويس 28 18 70 40

السلع 27 17 75 35

دلما 27 22 70 40

طنب الكبرى 26 20 75 45

طنب الصغرى 26 20 75 45

أبو موسى 26 20 75 45

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