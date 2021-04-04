«الصحة» تسحب دواءين شهيرين لعلاج حرقة المعدة

المصدر: دبي - البيان

قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سحب، وتعليق تسجيل، جميع التشغيلات لمنتجين دوائيين هما: (Proton 40 mg E.C) و(Proton 20 mg E.C) أقراص، والتي تُصنعها الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (SPIMACO).

وقالت الوزارة إن سبب السحب يرجع إلى سحب وتعليق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون جميع تشغيلات هذين المنتجين، وذلك لعدم تكافئهما حيوياً مع المستحضر المرجعي، مشيرة إلى أن المنتجين مسجلان لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة.

وطلبت الوزارة من الوكيل المعتمد لهذين المنتجين وهو (سيتي ميديكال ستور) سحب كافة التشغيلات من الأسواق، كما يجب على مديري الصيدليات التوقف عن صرف المنتجين وإعادتهما إلى المورد، وعلى ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن حدوث أي آثار ناجمة عن استخدام المنتجين المذكورين.

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