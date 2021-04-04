المصدر: دبي- البيان

أطلقت «البيان»، دعوة لاكتشاف موهبة جديدة من النشء الإماراتي أو العربي من سكان الدولة من الجنسين، لكي يكون وجه «تيك توك» على حسابها على المنصّة.

وحددت «البيان» الفئة العمرية المطلوبة بين 16 و25 عاماً، كما اشترطت أن يتمتع المتقدم إلى هذا الدور، بعناصر معيّنة، منها: الحضور والجاذبية أمام الكاميرا، والتلقائية، مع الإلمام بروح التواصل الاجتماعي، وتحديداً منصة «تيك توك»، مع القدرة على ابتكار الأفكار المناسبة التي تلقى رواجاً،

وتتناسب مع سياسة الصحيفة، على أن يكون يوم 22 أبريل 2021، آخر موعد لاستلام الطلبات.

"البيان" تبحث عن نجم جديد في عالم التواصل الاجتماعي ليكون واجهة المحتوى الخاص بحساب الصحيفة على منصة "تيك توك" لمقاطع الفيديو المصوّرة.https://t.co/EE3LF4kArD@TikTokArab #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/yoYWT9a0cV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 4, 2021

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