"البيان" تبحث عن نجم جديد في عالم التواصل الاجتماعي

المصدر:
  • دبي- البيان
التاريخ:

أطلقت «البيان»، دعوة لاكتشاف موهبة جديدة من النشء الإماراتي أو العربي من سكان الدولة من الجنسين، لكي يكون وجه «تيك توك» على حسابها على المنصّة.

وحددت «البيان» الفئة العمرية المطلوبة بين 16 و25 عاماً، كما اشترطت أن يتمتع المتقدم إلى هذا الدور، بعناصر معيّنة، منها: الحضور والجاذبية أمام الكاميرا، والتلقائية، مع الإلمام بروح التواصل الاجتماعي، وتحديداً منصة «تيك توك»، مع القدرة على ابتكار الأفكار المناسبة التي تلقى رواجاً،

وتتناسب مع سياسة الصحيفة، على أن يكون يوم 22 أبريل 2021، آخر موعد لاستلام الطلبات.

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