2.7 دقيقة زمن استجابة مركز شرطة نايف للحالات الطارئة

أكد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن مركز شرطة نايف شهد في السنوات الأخيرة نقلات نوعية في مستوى الأداء في المجالات الأمنية والجنائية والإدارية والمرورية كافة، وأصبح مدرسة شرطية ونموذجاً تفخر به القيادة العامة لشرطة دبي، وأن فترة الإغلاق بسبب الجائحة في عام 2020 شكلت تحدياً كبيراً للمركز، إلا أنه أثبت بإنجازاته وأدائه والنتائج التي حققها، مدى تطوره وقدرته على بسط السيطرة الأمنية والتعامل مع الأزمات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

وقال اللواء خليل المنصوري: لقد أظهرت النتائج والإنجازات المتعددة وأبرزها تحقيق نسبة 2.7 دقيقة لزمن الاستجابة في الحالات الطارئة في عام 2020 من المستهدف الخاص بالمركز والمحدد بـ4.95 دقائق، أظهرت مدى قوة الأداء الشرطي لمراكز الشرطة ومدى حرص شرطة دبي على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد القاطنين وتقديم خدمات أمنية .

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المنصوري مركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف، ونائبه العقيد عمر عاشور، والعقيد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد عمر غانم الغيث، رئيس قسم نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، بالإدارة العامة للدعم اللوجستي، والمقدم صالح المرزوقي، مدير مكتب مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط.

نتائج

واطلع مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في جولته على النتائج المتعلقة بالمركز وإحصائيات قسم التسجيل المروري والجنائي في عام 2020 والتي تضمنت إحصائية تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والجنائية والمخالفات المرورية، إذ بلغت القضايا المقلقة المعلومة في المركز 97% وكان المستهدف 95.6% إذ ساهمت برامج أمنية متعددة في تجاوز المستهدف وتحقيق رقم مرتفع، كما لم تسجل أي حالة وفاة بسبب حوادث السير، ليبلغ معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة من سكان منطقة الاختصاص، صفراً%، وساهمت الدراسات التحليلية وحملات التوعية في تحقيق هذه النسبة.

مؤشرات

كما اطلع اللواء المنصوري على مؤشر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وغير الطارئة، إذ حقق المركز 2.7 دقيقة من 4.95 هي النسبة المستهدفة للوصول للحالات الطارئة، بينما حقق المركز 6.32 دقائق من 7 دقائق مستهدفة للحالات غير الطارئة، ونسبة 100% في حالات وجود الضابط المناوب في موقع البلاغات المهمة، وبلغت نسبة التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص 98% مقارنة بعام 2019 الذي سجل نسبة 93.79%.

إنجازات

اطلع اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، على إنجازات إدارة الشؤون الإدارية، إذ حقق المركز ارتفاعاً في نسبة السعادة الوظيفية لتصل إلى 96.2% إذ كان المستهدف 95%، وذلك من خلال برامج ومبادرات تبناها المركز وأبرزها باقات السعادة المعتمدة ومبادرة نجوم، وآلية التحفيز والتكريم، واللقاء المباشر مع الموظفين والمسابقات الأسبوعية وغيرها من البرامج. كما قام المركز بتحفيز وتكريم 346 موظفاً في عام 2020 وتحقيق نسبة المستهدف من التكريم وهو 99%، كما قام المركز بتدريب 139 موظفاً وإلحاقهم بمختلف الدورات التخصصية التي تتناسب مع المهام الموكلة إليهم.

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