«دفاع مدني دبي» يخصص فريقاً لاعتماد مشاريع «إكسبو»

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكدت المهندسة سلمى حميد رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة السلامة الوقائية في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أنه تم تخصيص فريق عمل لاعتماد مشاريع إكسبو 2020، ودراستها، لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة، وسرعة الإنجاز، كما تم إصدار دليل بالمواصفات والإجراءات لمشاريع إكسبو 2020، خاصة في ظل تنوع الدول المشاركة.

وأوضحت أن كل دولة لديها مواصفات خاصة بها، حيث تم وضع حلول للمواد التي تدخل الدولة ومنطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى، ومواصفات تلك المواد ومعاييرها وطرق البناء الجديدة في التصميمات الفريدة من نوعها، وعلى سبيل المثال، تم توحيد مناطق الخزانات، بدلاً من توزيعها في أكثر من مكان.

وقالت سلمى حميد لـ «البيان»: «خفضنا تكلفة الخدمات المتعلقة بقسم المخططات الهندسية على أصحاب البنايات بنسبة 50 %، ولم تشهد الرسوم أي زيادة، وأنجزنا 14 ألفاً و969 معاملة خلال العام الماضي، وشهدت فترة الجائحة ارتفاعاً في إنجاز المعاملات بنسبة 200 % وهو إنجاز كبير».

وأوضحت أنه تم إطلاق نافذة موحدة، لتقديم طلبات المخططات، عبر توحيد الجهات المشاركة في تقديم الخدمة التي تخضع للتجربة حالياً، ضمن لجنة تراخيص البناء في إمارة دبي، منوهة بأنه في ما يخص مشروع «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي، كوجهة عالمية للاستثمار، والخيار الأمثل للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً، تم المشاركة في إطلاقه مع 20 جهة حكومية.

ولفتت إلى أن قسم المخططات الهندسية، يعنى بدراسة الدواعي الأمنية للمباني، التي يتم إنشاؤها في إمارة دبي، بهدف رفع معايير الأمن والسلامة إلى أعلى المعدلات عالمياً، وإجازة تلك المخططات، ويتم تحديث كود الإمارات باستمرار، لمواكبة أحدث المستجدات العالمية في هذا المجال، كما يعمل القسم على الإسراع في الإنجاز، مع تقليل التكلفة، مبينة أن القسم يضم 7 مهندسين، وينجز كل منهم 30 معاملة على الأقل يومياً، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين العام الماضي 97 %.

وقالت إن القسم يوفر خدمة التواصل المستمر مع الاستشاريين، ويتم الرد على كافة الملاحظات والاستفسارات بسرعة كبيرة، إضافة إلى الاجتماع اليومي عن بعد، مع كافة مكاتب الاستشارات الهندسية في دبي، داعية الاستشاريين إلى الاطلاع المستمر على تحديثات كود الإمارات، عبر موقع الدفاع المدني، وذلك توفيراً لوقتهم وجهدهم.

وبينت أنه تم إلغاء دفع الرسوم لمرات عدة، التي كانت تقر على الاستشاريين في حالة وجود ملاحظات، حيث تم منحهم فرصة 15 يوماً لتعديل تلك الملاحظات، وإعادة التقديم بدون دفع أي رسوم، وذلك تسهيلاً عليهم وتقليلاً للنفقات.

شرفات مطابقة

قالت المهندسة سلمى حميد رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة السلامة الوقائية بالدفاع المدني في دبي، إن كافة مباني دبي، مطابقة للمواصفات التي تعتبر الأشد صرامة في العالم، وأبرزها الشرفات التي تعتمد على ارتفاع مناسب، يمنع سقوط الأطفال، مشيرة إلى أن كافة حالات سقوط الأطفال، تكون بسبب غياب رقابة الأهل أو الإهمال، مثل وضع كرسي بجوار الشرفة، حيث يقوم الطفل بتسلقه والسقوط.

ولفتت إلى أنه يتم التدقيق على تطبيق تلك المعايير باستمرار، مشيرة إلى عدم تسجيل أي حالات سقوط للأطفال في دبي العامين الماضيين.

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