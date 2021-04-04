سعيد الطاير يتفقد المرحلة 4 من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، تقدم سير العمل في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 950 ميغاوات، وباستثمارات تصل إلى 15.78 مليار درهم وفق نظام المنتج المُستقِل. كما تفقد معاليه سير العمل في الأعمال الإنشائية لمركز الزوار الخاص بالمرحلة الرابعة من المجمع والتي تعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركّزة على مستوى العالم، وتمتاز بأعلى برج شمسي في العالم، بارتفاع 262.44 متراً.

وقد رافق معالي سعيد محمد الطاير في جولته عدد من النواب التنفيذيين للرئيس والمسؤولين في هيئة كهرباء ومياه دبي.

مشروع

واطلع معاليه على تقدم الأعمال في المشروع من عبدالحميد سليمان المهيدب، المدير العام التنفيذي لشركة نور للطاقة -1 التي تضم هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «أكوا باور» السعودية، وصندوق طريق الحرير المملوك للحكومة الصينية. وجرى التطرق لانسياب واستمرار الأعمال الإنشائية لهذا المشروع الاستراتيجي، إذ وصلت نسبة إنجاز وحدة برج الطاقة الشمسية المركّزة لنحو 87%، وتم الاحتفال بإتمام 10 ملايين ساعة عمل آمنة (من دون أي إصابات).

وجرى الانتهاء من الجزء الخرساني للبرج الشمسي على ارتفاع 222 متراً. كما تم إنشاء وتجميع المُستقبِل الشمسي ورفعه وتثبيته على رأس أعلى برج شمسي في العالم في عملية إنشائية نوعية في شهر يونيو 2020. وقد تم في الفترة الأخيرة استكمال المنصات والأنابيب المخصصة لنقل الملح المنصهر بداخل البرج الشمسي.

ويعد المستقبل الشمسي قلب المحطة وأهم جزء فيها إذ يتم فيه استقبال أشعة الشمس وتحويلها إلى طاقة حرارية. فيما تم إنجاز ما نسبته 82.7% من الأعمال الكاملة للمرحلة الأولى للمشروع والمتضمنة وحدة برج الطاقة الشمسية ووحدة عاكسات القطع المكافئ ووحدة الخلايا الكهروضوئية.

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