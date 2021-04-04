لطيفة بنت محمد: نحو قصة تميّز جديدة

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أن برنامج الاستراتيجية يعزز مكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإبداعي في المنطقة والعالم، وهو ما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتابعت سموها: هدفنا الرئيس الذي سنعمل لأجله في الأعوام الخمسة المقبلة، هو تجسيد هذه الرؤية السامية. فاليوم تنطلق دبي ببرنامج استراتيجي يعزز الاقتصاد الإبداعي في الإمارة، ويقوي مكانته كجزء أساسي في تنمية اقتصادنا وتطوير مستقبلنا. إن الثقافة والإبداع هما جوهر حياتنا، ومصدر لإلهامنا وتفاؤلنا، ورفعة مجتمعاتنا.

وهما أيضاً رافدان اقتصاديان وتنمويان لا يستهان بهما. وأضافت سموها: دبي لديها كل المؤهلات من بنية تحتية وبيئة جاذبة لتكون مركزاً ثقافياً عالمياً وعاصمة للاقتصاد الإبداعي، وسنعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص ومع المجتمع الإبداعي المحلي بشكل مكثف حتى نحقق هذه الأهداف لقطاع الثقافة والإبداع.

وختمت سموها: معاً سنبني قصة نجاح جديدة لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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