واشنطن: ريادة إماراتية بالتصدي لتحدي المناخ

المصدر: أبوظبي ــ البيان

ينطلق اليوم في الإمارات الحوار الإقليمي حول العمل المناخي بمشاركة واسعة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون تغير المناخ، وألوك شارما، رئيس الدورة الـ26 لمؤتمر الأمم المتحدة حول تغيّر المناخ.

وقال جون كيري في مؤتمر صحفي، أمس، بعد زيارته عدداً من المشاريع الاستراتيجية في الطاقة المتجددة بالدولة: «كان من اللافت لي، أن أجد الإمارات، تحاول قيادة العديد من الدول الأخرى في البحث عن تكنولوجيا جديدة، للتصدي إلى أزمة التغير المناخي، والعمل على بناء اقتصاد تنافسي ومعرفي، عبر تشجيع العلوم والابتكار».

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