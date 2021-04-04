«البيان» تطور حسابها عبر «تيك توك»

المصدر: دبي- البيان

تماشياً مع توجهات الدولة في إشراك كافة شرائح المجتمع في عملية التنمية والإبداع، وتعزيز جودة الحياة، واستمراراً في لعب دورها كمنتج للمحتوى العربي الملهم والهادف، أعلنت «البيان»، عن تفعيل وجودها على منصة تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة، عبر الهاتف المتحرك.

وتأتي خطوة «البيان»، بالشراكة مع المنصة الرائدة، التي تعتبر الأسرع نمواً في العالم، بهدف تعزيز المحتوى المبدع باللغة العربية على منصات «تيك توك»، والتوجه إلى فئات النشء والشباب، بمحتوى راقٍ ورسائل تحفّز على الإنجاز والإيجابية والابتكار، والاحتفاء بأصحاب الأفكار المبدعة.

محتوى هادف وبنّاء

وقالت منى بو سمرة رئيس التحرير المسؤول لـ «البيان»: «نحتذي حذو القيادة الرشيدة، في إيمانها بضرورة التواصل مع الأجيال، من أجل إلهامها، وتحفيزها على الإبداع الصحي، وبذل الطاقة لتحقيق أهداف التطور والتنمية على المستويين الفردي والمجتمعي».وأضافت: «لطالما اهتمت (البيان) بقضايا النشء في الإمارات والمنطقة والعالم، وجسّدت عبر منصاتها، دعوة صريحة ومستمرة لأجيال المستقبل، من أجل أن يعبّروا عن تطلعاتهم ومواهبهم وابتكارهم، بأسلوب راقٍ وبنّاء، ونحن نتواصل مع مختلف شرائح الجمهور عبر المنصات المختلفة لتوصيل رسائل ملهمة وبناءة.

واليوم، تعتبر شراكتنا مع منصة (تيك توك)، إحدى الوسائل التي تمكننا من تنفيذ هذا الهدف، ونحن نتطلع إلى آفاق مستمرة لهذه الشراكة، تخدم ثقافتنا ولغتنا العربية، وتتيح المحتوى الثري بلغة الضاد للعالم كله، عبر هذه الوسيلة واسعة الانتشار».

تجربة مبهجة

من جانبه، قال رامي زيدان رئيس قسم الفيديو والمحتوى الإبداعي، المتحدث الرسمي لـ «تيك توك» في الشرق الأوسط: «نحن سعداء بهذه الشراكة مع صحيفة البيان، بما يدعم مساعينا لتقديم محتوى بنّاء وإيجابي باللغة العربية على المنصة، ومنح الناطقين بالعربية القدرة على التعبير الإبداعي بلغتهم الأم. نحن حريصون على تقديم تجربة آمنة ومبهجة، تمنح أعضاء مجتمعنا العالمي المتنامي، شعوراً بالانتماء، وليست هذه الشراكة سوى خطوة أخرى نحو تحقيق هذه الغاية».

دعوة لاكتشاف «صانع محتوى البيان»

وفي السياق ذاته، أطلقت «البيان»، دعوة لاكتشاف موهبة جديدة من النشء الإماراتي أو العربي من سكان الدولة من الجنسين، لكي يكون وجه «تيك توك» على حسابها على المنصّة. وحددت «البيان» الفئة العمرية المطلوبة بين 16 و25 عاماً، كما اشترطت أن يتمتع المتقدم إلى هذا الدور، بعناصر معيّنة، منها: الحضور والجاذبية أمام الكاميرا، والتلقائية، مع الإلمام بروح التواصل الاجتماعي، وتحديداً منصة «تيك توك»، مع القدرة على ابتكار الأفكار المناسبة التي تلقى رواجاً، وتتناسب مع سياسة الصحيفة، على أن يكون يوم 22 أبريل 2021، آخر موعد لاستلام الطلبات.

tiktoker@albayan.ae

آخر موعد لاستلام الطلبات 22 أبريل 2021

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