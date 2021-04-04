«دوفات 2021» ينطلق في دبي غداً

المصدر: (دبي - وام)

تنطلق غداً الدورة السادسة والعشرون من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا - «دوفات 2021» - الحدث الصيدلاني الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - والذي يستمر ثلاثة أيام في مركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض.

ويستقطب الحدث أكثر من نحو 20 ألف زائر ومشارك من 75 دولة حول العالم، ويشارك فيه 40 متحدثاً سيقدمون رؤاهم وتجاربهم خلال 40 جلسة علمية تركز على أهم المواضيع الشائعة في صناعة الأدوية.

وعلاوة على ذلك، سيتضمن الحدث 300 عرض تقديمي للملصقات وورش عمل مختلفة تتناول أحدث الأبحاث العلمية في مجال الصيدلة، والتي سيتم خلالها مشاركة التوجيهات والإرشادات التي من شأنها أن ترفع الوعي وتعرف المشاركين بأحدث الاتجاهات المتبعة في صناعة الأدوية.

ويشغل معرض «دوفات 2021» مساحة إجمالية تبلغ 27,720 متراً مربعاً بمشاركة 869 علامة تجارية متخصصة في مجال الأدوية والتكنولوجيا من المنطقة والعالم، والتي ستعرض أحدث المنتجات والأدوات والخدمات الصيدلانية المتواجدة في البلدان العارضة.. فيما سيحصل العارضون على فرص التواصل والتعاون وتوسيع الأعمال التجارية في أسواق الأدوية الإقليمية الأكثر ربحاً.

ويمكن الحدث المشاركين فيه من الحصول على 29.75 ساعة من ساعات التعليم المستمرة المعتمدة من هيئة الصحة بدبي و20 ساعة معتمدة من جمعية صيادلة المستشفيات في أستراليا.

كما يتيح الحدث الفرصة لحضور الجلسات العلمية للمؤتمر افتراضياً، ما يمكن الوفود التي لا تستطيع زيارة دبي من المشاركة افتراضياً، ما سيسهّل بدوره تجربة التعلم للمشاركين. وبدعم من هيئة الصحة بدبي، تم اعتماد «دوفات» من قبل المنظمات والجمعيات الدولية، بما فيها الجمعية الأمريكية لصيادلة النظام الصحي «ASHP» والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية «EUFEPS» وجمعية صيادلة المستشفيات الأسترالية «SHPA» والرابطة الدولية للمراقبة العلاجية للأدوية ولعلم السموم «IATDMCT» والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام «ESOP»، بالإضافة إلى مجلس اعتماد التعليم الصيدلي «ACPE» والجمعية الدولية للهندسة الصيدلانية «ISPE». ويقام مؤتمر ومعرض «دوفات» سنوياً بتنظيم من مؤسسة «أندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض العضو في «أندكس القابضة».

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