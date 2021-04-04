توفير عربات الطعام المتحركة بمدينة محمد بن زايد بالفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

أكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير بلدية الفجيرة تزويد مدينة محمد بن زايد بالفجيرة بعدد من عربات الطعام المتحركة، لتلبية احتياجات السكان والأهالي القاطنين بها، موضحاً أن التصريحات تم إصدارها وفق اشتراطات صحية، للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين إلى جانب إلزام أصحابها باتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

وأشار الأفخم لـ«البيان» إلى أن المدينة تضم 1100 وحدة سكنية على مساحة 2.15 مليون متر مربع، وتمثل أحدث مدينة سكنية بالإمارة، التي تضم شرائح مختلفة من المواطنين، وأن افتتاح عربات المطاعم يتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، لتقديم خدماتها بأسرع وقت من أطعمة متنوعة من المأكولات الشعبية والعربية والآسيوية المشهورة في البلاد، إلى جانب عربات الكوفي شوب في خطوة للتسهيل على قاطني المدينة بشراء ما يرغبون به من طعام، مؤكداً أنه تم وضع خطة شاملة لتعزيز الرقابة على المكان من تنظيم حملات مكثفة، بقصد الإشراف والمتابعة المستمرة لجودة الطعام وتلبيتها للاشتراطات الصحية.

تخصيص أرض للخدمة

وقال الأفخم: تم تخصيص الأرض بجانب مسجد المدينة، لتكون مكاناً لعربات الطعام لتقدم خدماتها لكل سكان وزوار المدينة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات المواطنين، وتحقيق الراحة لهم ومتابعة شؤونهم وتحسين جودة حياتهم، موضحاً استمرارية تقديم خدمة عربات الطعام حتى بعد شهر رمضان الكريم، حيث شدد الأفخم على ضرورة التزام الجميع عند زيارة المكان بالتدابير الوقائية منعاً لانتشار الفيروس، وحفاظاً على سلامتهم، وذلك بالحفاظ على ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام المعقمات.

خدمة دريشة

من جانب آخر، أشار مدير بلدية الفجيرة إلى أنه يجري العمل على افتتاح نافذة تقديم الخدمات السريعة «دريشة» في مدينة محمد بن زايد بالإمارة، وهي قناة مبتكرة لتقديم الخدمات، التي تمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم عبر السيارة دون الحاجة إلى دخول مبنى البلدية، وتعتبر واحدة من القنوات الذكية، التي تمتلكها البلدية التي أسهمت في ضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية، خلال فترة جائحة (كوفيد 19).

وقال: إن البلدية تمتلك دريشتين وللنجاح الكبير الذي حققته تم التوجيه بإنشاء 3 في كل من مدينة محمد بن زايد، ومسافي، وقدفع، وذلك بهدف التوسع في خدماتها لتصل لكل عملائها في مختلف مناطق الفجيرة.

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