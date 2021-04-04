أنور قرقاش: قطار الاتحاد يرسّخ بيئة الأعمال والتواصل والتنافسية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن حرص الإمارات على مشاريع البنية التحتية جزء من ملحمة النهضة والتنمية.

وقال في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «حرص الإمارات المبكر على مشاريع البنية التحتية جزء من ملحمة النهضة والتنمية التي شكّلت النموذج الإماراتي، ومشروع قطار الاتحاد يجاري هذا الزخم ويرسّخ بيئة الأعمال والتواصل والتنافسية التي ننشدها، تبقى المشاريع الاستراتيجية علامة فارقة في التقدم والنهوض ترسم خطاً بين ما قبل وما بعد».

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