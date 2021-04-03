كهرباء الشارقة تستبدل شبكات المياه القديمة بمنطقة اليرموك

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن البدء بتنفيذ مشروع استبدال شبكات المياه القديمة في خورفكان بهدف رفع كفاءة الشبكات من خلال استخدام مواد أفضل تحافظ على جودة المياه والبيئة إذ أنجزت مشروع استبدال شبكة المياه في منطقة اليرموك إذ تم تغيير أنابيب المياه القديمة المصنوعة من أسبيستوس (AC) إلى الأنابيب الزجاجية من نوع (GRE).

وأوضح المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان أنه تم تنفيذ دراسة على شبكات المياه القديمة لتحديد أولوية تبديل الشبكات في مناطق مدينة خورفكان، وتم اختيار شبكة اليرموك للبدء بتنفيذ مشروع استبدال الشبكات وذلك نظراً لكونها من أقدم الشبكات الموجودة إذ تم تركيبها منذ 35 عاماً، وتكررت الشكوى والبلاغات من أهالي المنطقة عن تسريب المياه في الشبكات الرئيسة والفرعية بمعدل بلاغات كسور في الشهر يقارب 1 – 2 بلاغ كسر في الشبكة الرئيسة، و3 – 4 بلاغات في الشبكة الفرعية، بالإضافة إلى شكاوى المستهلكين من قلة جودة المياه.

وأكد أن إدارة خورفكان تواصل جهودها لتعزيز وتقوية شبكات نقل وتوزيع المياه في المناطق كافة وبالاعتماد على أحدث تكنولوجيا وعلى الكوادر الوطنية المتخصصة.

تطوير

وأشار إلى أن إدارة خورفكان بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل على تطوير قطاعات عملها كافة لتتواكب مع الطفرة الاقتصادية والصناعية والحضارية الكبيرة التي تشهدها مدينة خورفكان بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتحديث الشبكات في منطقة اليرموك في تسعة أشهر وتم شراء أنابيب لهذه المرحلة بمبلغ 1.150 مليون درهم وبعد الانتهاء من المشروع تمت متابعة الشبكات وإعداد دراسة أكدت تحسن جودة المياه، ولم ترد بلاغات عن جودة المياه منذ تاريخ تشغيل المشروع، بالإضافة إلى أن نتائج العينات المخبرية من المنطقة التي تم استبدال الشبكة فيها ممتازة وأصبح الوضع التشغيلي للشبكة مستقراً إذ لم ترد أي بلاغات لكسور في شبكات المياه منذ تاريخ التغيير.

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