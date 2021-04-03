تريندز يطلق مبادرة «مجلس تريندز لشباب الباحثين»

المصدر: دبي - البيان

أطلق مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» مبادرة «مجلس تريندز لشباب الباحثين»، بهدف إشراك الباحثين الشباب وتمكينهم من طرح أفكارهم ورؤاهم التي تخدم مسيرة «تريندز»البحثية والعلمية والاستشارية، من ناحية، والمشاركة في خدمة المجتمع المحيط من ناحية ثانية.

ويتكون هذا المجلس من شباب الباحثين في مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، ممن لم تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاماً، ويهدف إلى تأسيس منصة أو إطار لشباب الباحثين - ولاسيما الإماراتيين - لطرح رؤاهم بشأن كيفية تطوير مهاراتهم البحثية، وتبادل الأفكار حول مستجدات القضايا والأحداث موضوع الاهتمام، وكيفية إسهام الشباب في التعامل معها.

ويسعى «مجلس تريندز لشباب الباحثين» إلى تقديم التوصيات والأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز قدرات ومهارات شباب الباحثين، والاحتياجات المطلوبة لهم، التدريبية والبحثية والمعرفية، للقيام بدورهم في خدمة أهداف المركز والمجتمع.

ويتولى المجلس التواصل مع الهيئات الشبابية في داخل الإمارات وخارجها لتطوير علاقات بناءة مع شباب الباحثين، بما يسهم في تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم، والمشاركة في الفعاليات الشبابية وتمثيل مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» فيها، ويسعى أيضاً إلى تشجيع شباب الباحثين على إعداد أوراق بحثية ونشرها في الدوريات العلمية المتخصصة المحلية والإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» أن هذه المبادرة تجسد إيمان «تريندز» بالشباب، باعتبارهم قادة المستقبل وعماد التقدم في أي مجتمع والنهوض به. وأوضح الدكتور العلي أن تمكين الشباب ورفع قدراتهم البحثية والعلمية يعد أحد الأهداف الرئيسية التي يعمل «تريندز للبحوث والاستشارات» على تحقيقها، بهدف تخريج كوادر شبابية مؤهلة بحثياً ومعرفياً، وتعزيز مشاركاتهم المجتمعية وأدوارهم في خدمة مجتمعهم.

وأوضح العلي أن مبادرة «مجلس تريندز لشباب الباحثين» تأتي في إطار الخطة السنوية لـ«تريندز» للعام 2021 التي تشمل ضمن قائمة أهدافها العمل على تأهيل وتدريب وتمكين شباب الباحثين، لتعميق رؤيتهم وتسليحهم بالأدوات والمهارات العلمية والبحثية والإدارية التي تمكنهم من القيام بدورهم على الوجه الأمثل، والمشاركة في بناء قاعدة من الخبرات البحثية التي تمتلك مهارات التحليل الاستراتيجي واستشراف المستقبل.

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