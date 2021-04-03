«دفاع مدني دبي»: 50% خفضاً لتكلفة خدمات المخططات الهندسية لأصحاب المباني

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكدت المهندسة سلمى حميد رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة السلامة الوقائية بالدفاع المدني في دبي خفض تكلفة الخدمات المتعلقة بقسم المخططات الهندسية على أصحاب المباني بنسبة 50%، مشيرة إلى أن الرسوم لم تشهد أي زيادة.

وقالت لـ«البيان»: «تم إنجاز 14 ألفاً و969 معاملة في العام الماضي، وشهدت فترة فيروس كورونا ارتفاعاً في إنجاز المعاملات بنسبة 200%».

وأشارت إلى تخصيص فريق عمل لاعتماد مشاريع إكسبو دبي 2020 ودراستها لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة، وسرعة الإنجاز، كما تم إصدار دليل بالمواصفات والإجراءات لمشاريع إكسبو.

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