في لفتة إنسانية.. حمدان بن محمد يوجه بتجهيز دراجة خاصة لأحمد عمران

المصدر: البيان الإلكتروني

في لفتة إنسانية وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتجهيز دراجة خاصة للدكتور أحمد عمران وذلك بعدما علم سموه بحبه للرياضة واحتياجه لدراجة هوائية من نوع خاص.

وقال معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبر حسابه على تويتر:" الدكتور أحمد العمران محب للرياضة ويحتاج دراجة هوائية من نوع خاص، علم سيدي الشيخ حمدان @HamdanMohammed بوضعه ووجه بتجهيز دراجة خاصة له. الله يفرحك دنيا وآخرة سيدي مثل ما فرحتهبوضعه ووجه بتجهيز دراجة خاصة له. الله يفرحك دنيا وآخرة سيدي مثل ما فرحته".

#عبدالله_البسطي: الدكتور أحمد العمران محب للرياضة ويحتاج دراجة هوائية من نوع خاص. علم سيدي #الشيخ_حمدان @HamdanMohammed بوضعه ووجه بتجهيز دراجة خاصة له. الله يفرحك دنيا وآخرة سيدي مثل ما فرحته @abdullaalbasti #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/JOvN3HQP5m — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 3, 2021

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