الإمارات وهولندا تبحثان سبل دعم العلاقات التجارية والاستثمارية

المصدر: وام

بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، مع معالي سيجريد كاخ وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي في هولندا، العلاقات التجارية والاستثمارية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا والمستجدات الاقتصادية الثنائية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الوزيران خلال اللقاء الذي عقد عبر المنصات الافتراضية سبل تنمية أطر الشراكة الاقتصادية خلال مرحلة التعافي الاقتصادي وفترة ما بعد كوفيد-19، كما بحثا فرص التعاون لزيادة التبادل التجاري وتعزيز تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة، وكيفية تشجيع مزيد من الشركات الإماراتية والهولندية على استكشاف الفرص المتاحة في أسواق البلدين، وعقد شراكات مثمرة ومستدامة بينها خلال المرحلة المقبلة.. وأكدا أهمية مشاركة هولندا في معرض إكسبو 2020 .

وأكد معالي ثاني الزيودي على عمق العلاقات الإماراتية الهولندية الراسخة والمدفوعة بالحرص الثنائي والمستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات.

وقال معاليه: "نتطلع إلى تقوية الروابط بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للشراكة خلال الفترة المقبلة، حيث سنعمل على تكثيف الزيارات وتبادل الوفود التجارية بين الجانبين". واستعرض معاليه أبرز مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وهولندا، حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين في عام 2020 ما يزيد عن 3 مليارات دولار ، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الهولندية المباشرة في الامارات لنهاية 2018 ما قيمته تتجاوز 3.6 مليار دولار تتوزع في قطاعات تشمل التجارة والصناعة والأنشطة المهنية والنقل والتخزين، وبالمقابل هناك استثمارات إماراتية من كبرى الشركات في هولندا كجهاز أبو ظبي للاستثمار وموانئ دبي العالمية وطاقة وغيرها.

وأوضح أن دولة الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لهولندا على المستوى العربي، حيث تستحوذ على 16% من إجمالي تجارتها مع الدول العربية، بينما تعد هولندا أحد أهم مصادر واردات الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها، وتستحوذ على أكثر من 15% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول القارة الأوروبية من هذه السلع.

وأطلع معاليه نظيرته الهولندية على الجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن "دولة الإمارات تقود خطة رائدة ومتكاملة تتضمن حزمة من المبادرات المرنة لتعزيز التعافي والنهوض الاقتصادي وتطوير مسار إنمائي مستدام للاقتصاد لمرحلة ما بعد كوفيد 19.

وأضاف معاليه: "نحن واثقون بالآفاق الإيجابية والإمكانات الواسعة للتعاون بين دولة الإمارات وهولندا خلال المرحلة المقبلة، وسنكثف التواصل لتصب هذه الجهود في تعزيز التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وندعو الشركات في البلدين إلى الاستفادة من المقومات والحوافز والفرص الواعدة في البيئة الاقتصادية في كل منهما، ولا سيما في قطاعات التجارة الإلكترونية ومجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والاتصال الرقمي والصناعة".

من جانبها، قالت معالي سيجريد كاخ وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الانمائي في هولندا: "تربط دولة الإمارات وهولندا علاقات ثنائية متميزة قائمة على الصداقة والمصالح الاقتصادية المشتركة، عززها التعاون المثمر على مدى العقود الماضية، فهي وجهة مهمة لمئات الشركات الهولندية ومحور تجاري واستثماري لتعاونها مع منطقة الخليج العربي. وسنعمل في المستقبل يداً بيد لمواجهة التحديات مثل زيادة الطلب على الطاقة المستدامة وندرة المياه العذبة".

وأضافت: "سنحرص خلال مشاركتنا في معرض إكسبو 2020 بإمارة دبي ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وهولندا بتعزيز آفاق الشراكة المميزة والمزدهرة بين الحكومة الهولندية مع القطاع الخاص والمؤسسات القائمة على المعرفة في دولة الإمارات، ما يمهد لاقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 19".

يذكر أن جناح مملكة هولندا في معرض "إكسبو 2020 دبي" هو مبنى ذكي يزخر بالحلول المستدامة، يتم فيه إنتاج المياه والطاقة والغذاء من خلال حلول مبتكرة تشمل مزرعة عمودية مخروطية الشكل تظهر كيفية التكامل بين الماء والطاقة.. ومن المقرر أن يقام الجناح الهولندي في منطقة الاستدامة باستخدام مواد محلية تتم إعادة تدويرها بعد انتهاء "إكسبو" لتقليل البصمة البيئية.

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