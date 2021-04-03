«الداخلية» تنظم أسبوع التعاون الأمني مع جورجيا

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الداخلية بجمهورية جورجيا أسبوع التعاون الأمني، حيث عقدت عدة اجتماعات بين المسؤولين في الأجهزة الشرطية في البلدين الصديقين، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات في المجالات الأمنية والشرطية.

وقدم المقدم عبدالرحمن التميمي، مدير مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، شرحاً مفصلاً حول المهام والواجبات التي ينهض بها المركز لتوفير الحماية للأطفال، والإجراءات التي يتخذها لضمان سلامة الأطفال في مجتمع دولة الإمارات.

واطلع الوفد الجورجي على عرض من المقدم جمال الحوسني، مدير إدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني، حول المهام والأعمال التي تنهض بها الإدارة لتنظيم استخدام الطائرات بدون طيار، ودورها في التوعية بأحدث الأنظمة والقوانين لاستخدام هذه الطائرات والتجارب الميدانية التي قامت بها لرصد ومكافحة الاستخدام الخاطئ لهذه الطائرات من قبل الجمهور بالإضافة لأبرز المشاركات والزيارات وورش العمل التي شاركت بها الإدارة.

كما تم تقديم شرح موجز للخطة الإستراتيجية لقطاع المرور بوزارة الداخلية وأفضل الممارسات التي تم تطبيقها في الدولة لتكون من أفضل دول العالم أماناً وسلامة، كما تم عرض أهم المبادرات والمشاريع التي تم تطبيقها في قطاع المرور على مستوى الدولة، والإجراءات التي اتخذتها إدارات المرور والدوريات لخفض وفيات الحوادث المرورية وما ينتج عنها.

من جانبه قدم الوفد الجورجي عرضاً مماثلاً للتعريف بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الداخلية في مجال حماية الطفل، والحد من الحوادث المرورية، واستخدام الطائرات بدون طيار.

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