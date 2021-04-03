400 أسرة مستفيدة من برامج جمعية الإمارات للتوحد

المصدر: (عجمان - أسامة أحمد)

أكدت فاطمة سيف المطروشي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتوحد أن اليوم العالمي للتوحد تظاهرة لإطلاق حملة للتعريف بأعراضه وطرق اكتشافه ،مضيفة أن 400 أسرة تستفيد من برامج الجمعية التي تنظمها بهدف توعية المجتمع ورعايتهم ليمارسوا دورهم وحقوقهم التي كفلها لهم القانون .

وأشارت إلى جهود الإمارات في دعم ومساعدة ذوي التوحد وأسرهم، لافتة إلى أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً نحو التعريف والتوعية بالتوحد من خلال المؤسسات المتخصصة الرسمية والخاصة ومن بينها جمعية الإمارات للتوحد التي تسعى إلى تعزيز جانب التوعية لأفراد المجتمع، والعمل على تقبل أفراد المجتمع لذوي التوحد، وإلى مساعدتهم للاندماج في المجتمع.

وأوضحت أن الجمعية تسعى من خلال إطلاق حملات توعية بشكل مكثف تزامناً مع اليوم العالمي للتوحد، وتقديم محاضرات وورش عمل طوال شهر أبريل تهدف إلى التعريف بالتوحد ودعم ذوي التوحد وأسرهم، والعمل على دمجهم في المجتمع.

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