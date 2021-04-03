هزاع بن زايد: الإمارات تضع أصحاب الهمم على رأس الأولويات

المصدر: (دبي ـ البيان)

دعا سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إلى مزيد من الجهود والدعم اللازم لمرضى التوحد، مشيراً سموه إلى أن الإمارات تضع أصحاب الهمم على رأس الأولويات. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «في اليوم العالمي للتوحد، نستذكر هذه الفئة المهمة التي تواجه وعوائلها تحديات إضافية في خضم كوفيد 19، داعين إلى مزيد من الجهود والدعم اللازم لها حول العالم، ولنا في الإمارات قدوة بما تتمتع به من أسس قوية وتلاحم اجتماعي وجهود مؤسساتية تضع أصحاب الهمم على رأس الأولويات».

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