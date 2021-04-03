شما المزروعي: نحتفي بإنجازات أولادنا من أصحاب الهمم

المصدر: (دبي ـ البيان)

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب أنه في اليوم العالمي للتوعية بالتوحد، نحتفي بأولادنا وشبابنا من أصحاب الهمم ممن هم على طيف التوحد، بما يحققوه من إنجازات ونجاحات كبيرة في مختلف المجالات.



ونشرت معاليها فيديو عبر حسابها في «تويتر» للطالب أحمد الزبيدي الذي يشارك في مسابقة للروبوت وقالت: «يُسعدني دائماً أن أرى نماذج رائعة مثل أحمد خالد الزبيدي من مدرسة الغد في أبوظبي، وهو خير نموذج».



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