تعاون بين شرطة دبي والجامعة الأمريكية في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم عن بعد مع الجامعة الأمريكية في الإمارات، وذلك في إطار تنفيذ قطاع التميز والريادة في شرطة دبي برنامج «مُجيب»، المعني بتأهيل المورد البشري عبر إلحاق الشباب بدورات تدريبية متخصصة تحقق الأهداف الاستراتيجية للقطاع ولشرطة دبي. وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة.

ووقع المذطرة من جانب الجامعة الأمريكية في الإمارات، الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق، رئيس الجامعة، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

تطوير

ورحب اللواء العبيدلي في بداية اللقاء بالشراكة بين الجانبين، مؤكداً أن هذا التعاون يأتي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتطوير الكفاءات القيادية الشابة، والارتقاء بقدراتها وإمكانياتها وفق أساليب علمية متخصصة وممنهجة، وهو ما يحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي المتمثل في «الابتكار في القدرات»، مشيراً إلى أن برنامج «مُجيب» يحقق هذا التوجه، وهو ما دفع قطاع التميز والريادة إلى إطلاقه منذ ما يقارب العامين، لتمكين وتعزيز أداء مسؤولي القطاع ورفع مستوى الوعي للقدرات التنافسية محلياً، وتعزيز تنافسية شرطة دبي عالمياً.

برنامج

من جانبه، قال الأستاذ الدكتور مثنى غني عبد الرزاق: نفخر بأن نكون جزءاً من برنامج «مُجيب» الساعي إلى تدريب ورفع قدرات الكوادر الوطنية في شرطة دبي، ونؤكد أننا في الجامعة الأمريكية في الإمارات حريصون على توفير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة ومتكاملة تحقق الأهداف المرجوة من علاقات الشراكة، وترتقي بالقدرات والخبرات الوطنية، وبما ينعكس على مسيرة التنمية بالدولة.

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