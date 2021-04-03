مجلس مديري مراكز شرطة دبي يناقش تعزيز الأمن

المصدر: (دبي - البيان)

ناقش الاجتماع الدوري لمجلس مديري مراكز الشرطة بدبي دراسات عدة تتعلق بالفنادق والعمال والشرطة المجتمعية والاحتياجات الخاصة بمراكز الشرطة، التي تهدف الى بسط الأمن والأمان، والحد من الجريمة وتعزيز الإجراءات الأمنية في مختلف المجالات.

واستعرض الاجتماع الذي عقد برئاسة العميد عبد الله بن خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي في نادي الضباط بالقرهود، بحضور مديري مراكز الشرطة، أعضاء المجلس، وعدد من الضباط من الإدارات المختلفة، أهم المواضيع والمستجدات في أجندة المجلس.

واكد العميد عبد الله بن خادم أهمية خروج مراكز الشرطة بمشاريع ومقترحات تطويرية دائمة ومستمرة بهدف تطوير منظومة العمل الشرطي، مشيراً إلى أن مراكز الشرطة استطاعت توحيد جهودها والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي والمتمثلة في «مدينة آمنة، إسعاد المجتمع، الابتكار في القدرات»، والسعي إلى تعزيز العلاقة مع مختلف الشركاء الداخليين والخارجيين وتطوير منظومة العمل بما يعزز الأمن والأمان في المجتمع.

وذكر أن المجلس يهدف إلى تقديم خدمات تلبي تطلعات المتعاملين وتسعدهم وفق أفضل الممارسات العالمية في المجال الشرطي بشقيه الجنائي والمروري، هذا إلى جانب تعزيز التواصل بين مراكز الشرطة، ووضع خطط أمنية تستشرف المستقبل وتستعين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الأهداف الاستراتيجية.

واستعرض المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في أجندة الاجتماع ومن ضمنها تنفيذ القرارات السابقة، والتقرير السنوي لمركز شرطة الخيالة، ومواضيع خاصة بالمؤسسات العقابية والإصلاحية، والاحتياجات البحثية لمراكز الشرطة، والشرطة المجتمعية، ومواعيد خروج الدوريات على الدوام في المناوبة العامة، والمقارنات المرجعية، كما تم التطرق إلى أبرز المقترحات والدراسات الأمنية.

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