لجنة بـ«استشاري الشارقة» تستعرض 15 ملاحظة و10 ردود لجهات حكومية

المصدر: (الشارقة - البيان)

بحثت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس أول من أمس آراءها في 15 ملاحظة واردة، إلى جانب استعراض ردود واردة من الجهات الحكومية في 10 ملاحظات سابقة للمجلس.

ترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة بحضور أعضائها عبدالله مراد ميرزا مقرر اللجنة ومحمد علي جابر الحمادي و محمد صالح أل علي وعلي سعيد النقبي وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية وسيف بن سويف الكتبي أمين السر.

وأكد الدكتور شاهين إسحاق المازمي أن المجلس الاستشاري يستقبل الملاحظات الواردة إليه من الجمهور والمواطنين عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس http:/‏‏‏/‏‏‏www.ccsharjah.gov.ae.. مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت الإجراءات المناسبة بشأن كل ملاحظة والوصول إلى الحلول المناسبة والتواصل مع مقدمي تلك الملاحظات من خلال الأمانة العامة للمجلس للاستفسار عن فحوى الملاحظة ومن ثم التواصل مع الجهات المعنية بها.

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