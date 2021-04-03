بلدية دبي تغلق 83 مؤسسة خالفت الإجراءات الاحترازية

المصدر: (دبي - وائل نعيم )

نفذ مفتشو بلدية دبي 63 ألفاً و948 زيارة تفتيشية على المؤسسات، خلال شهر مارس الماضي، أسفرت عن إغلاق 83 مؤسسة.

وشملت مؤسسات غذائية ومغاسل وصالونات ومقاهي شيشة ومراكز تدليك ومراكز لياقة، وتم توجيه 832 تنبيهاً ومخالفة 140 مؤسسة، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 96.8 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 62 ألفاً و997 مؤسسة.

وأوضحت بلدية دبي أن أسباب الإغلاقات هي: عدم الالتزام بالتباعد الجسدي ومخالفة شروط التنظيف والتعقيم وعدم ارتداء الكمامات ومخالفة التعليمات الصحية والوقائية والنظافة الشخصية.

متابعة

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية والوقائية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية.

وأوضحت بلدية دبي أن إجراءات مواجهة «كورونا»، والاشتراطات التي وضعتها للحد من انتشار الجائحة، تشمل: اشتراطات ملزمة لجميع المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والقفازات، وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام، كذلك بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم.

وتحرص بلدية دبي من خلال هذه الاجراءات الوقائية على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع. ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى البلدية.

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