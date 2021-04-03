«دبي للعلاج الطبيعي».. رعاية محورها المريض

المصدر: (دبي - عماد عبد الحميد)

تستند الخدمات التأهيلية في مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، التابع لهيئة الصحة بدبي، إلى فلسفة «محورها المريض»، إذ يتم توفير الرعاية من قبل فريق متعدد التخصصات مكون من (أطباء، معالجين، أخصائيي تغذية، أخصائيي أطراف اصطناعية تقويمية، معالج نفسي وأخصائي اجتماعي) ممن لديهم التدريب والخبرة، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

ويوفر المركز الخدمات التأهيلية الشاملة للمرضى بدءاً من الأطفال فوق السنتين، والمراهقين والبالغين وكبار السن، المسجلين في الهيئة، ممن يعانون من المشكلات العصبية ومشكلات في العظام والمفاصل سواء أكانت خلقية أم مكتسبة والصدمات النفسية، واضطرابات الروماتيزم والقصور الوظيفي والهيكلي، الذي ينتج عنه صعوبة في ممارسة الأنشطة والاندماج والمشاركة في المجتمع.

خدمة

وتشمل الخدمات الأساسية فحصاً سريرياً من قبل فريق طبي متعدد الاختصاصات، تركز هذه الخدمة على المريض وتوجهه من وقت حضوره للموعد الأول، وخلال فترة العلاج وبعد انتهاء العلاج بستة أشھر، حيث يتعاون هذا الفريق لتقديم المشورة واتخاذ قرار مشترك بشأن البرنامج الأنسب لكل مريض، ما يساعده على تخطي مشكلته وتلبية حاجته. يتكون الفريق من (طبيب مختص بالعلاج الطبيعي ومعالج طبيعي ومعالج انشغالي وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي وممرض).

تأهيل

وأكد يوسف الزرعوني مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل التابع لهيئة الصحة أهمية العلاج الطبيعي ودوره في مساعدة المرضى، وتأهيلهم على العودة للحياة واستعادة الحركة والقدرة الوظيفية، وتوفير نمط وحياة أفضل وأكثر جودة للمرضى.

وأشار إلى أن الخدمات التأهيلية في مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل تستند إلى فلسفة «محورها المريض»، حيث يتم توفير الرعاية من قبل فريق متعدد التخصصات مكون من أطباء ومعالجين، وأخصائيي التغذية، وأخصائيي الأطراف الاصطناعية التقويمية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية.

واستعرض الخدمات المتعددة التي يقدمها المركز للمرضى ممن يعانون من الإصابات المفصلية، والعضلية وإصابات الأعصاب، مشيراً إلى أن المركز يقدم خدمات العلاج اليدوي والكهربائي والعلاج بالحقن الجافة، وإعادة تأهيل الإصابات الرياضية وإصابات العضلات والعظام، والإصابات العصبية والسكتات الدماغية والتصلب اللويحي والشلل الرعاش.

كما يتم توفير الخدمات التأهيلية الشاملة للمرضى، بدءاً من الأطفال فوق السنتين، والمراهقين والبالغين والكبار المسجلين في الهيئة، ممن يعانون من المشكلات العصبية، مشكلات في العظام والمفاصل سواء أكانت خلقية أم مكتسبة والصدمات النفسية واضطرابات الروماتيزم.

علاجات

ويقدم المركز العلاج الوظيفي للأطفال والعلاج المائي، وغيرها من العلاجات والخدمات المتميزة، التي يقدمها المركز للمرضى من مختلف الفئات العمرية، لمساعدتهم على استعادة وتحقيق أقصى قدر من الإمكانيات الوظيفية والتحكم بالمشكلات الحركية لكبار السن وتعزيز الحركة بعد الإصابات والجلطات الدماغية والتحكم بمشكلات التوازن، وتجنب العمليات والتحكم في الآلام، والتقليل من تناول المسكنات.

تقنيات

ولفت الزرعوني إلى الأجهزة والتقنيات المتطورة، التي يمتلكها المركز ومنها «جهاز المشي الروبوتي» لتحقيق أقصى قدر متوقع من النتائج السريرية الوظيفية، ومساعدة المرضى من ذوي الإصابات العصبية الناجمة عن السكتة الدماغية، وإصابات الدماغ، والنخاع الشوكي والشلل الدماغي عند الأطفال، والشلل الرعاش لمبتوري الأطراف، وإصابات حوادث السير على تحسين قدرتهم على المشي إضافة إلى المساعدة على تحسين درجة الثبات أثناء المشي، وتحسين التوازن الديناميكي للمريض والتنسيق بين الأعضاء مثل (الورك، الركبة والكاحل) وتحسين الاستقلال الوظيفي.

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