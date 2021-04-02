شرطة رأس الخيمة تدشن مبادرة «قُد بأمان.. لتصل بسلام»

المصدر: رأس الخيمة - وام

دشن العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة فعاليات مبادرة إلكترونية تحت شعار «قُد بأمان.. لتصل بسلام»، وذلك ضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة، والمجلس المروري الاتحادي، الهادفة إلى تعزيز المؤشر الوطني في خفض الحوادث المرورية والحد من الوفيات الناجمة عنها.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من حرص وزارة الداخلية الرامية إلى تحسين سلامة الطرق ونشر الوعي المروري بين مختلف شرائح المجتمع وبالأخص مستخدمي الطريق، تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات، في أن تكون من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة المرورية.

وأوضح العميد أحمد النقبي أن فعاليات المبادرة الإلكترونية، ستشمل عرض مجموعة من الفيديوهات المرورية التوعوية فيما يخص الانحراف المفاجئ، وعبور الإشارة الضوئية، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي عبر عرض 12 لوحة إلكترونية موزعة ما بين مركز المنار مول، والحمرا مول التجاري.

ولفت إلى أن المبادرة ستستمر لمدة أسبوعين ويتم خلالها تدشين معرض مروري توعوي يهدف إلى تعريف الزوار بمخاطر الانحراف المفاجئ، وعبور الإشارة الضوئية، وعدم الالتزام بخط السير من خلال ما يتم عرضه في الشاشات الإلكترونية، سعياً نحو خلق جيل واعٍ مثقف ومدرك لأهمية الوصول إلى المنظومة المتكاملة نحو مجتمع آمن ومستقر وخالٍ من الحوادث المرورية.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة أفراد الجمهور إلى التعاون مع الجهود الشرطية والمرورية الهادفة إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية على الطرقات من خلال الالتزام بقوانين السير والمرور.

وفي ختام حفل التدشين، كرم العميد النقبي، الشريك الاستراتيجي لمرور شرطة رأس الخيمة، إدارة مركز منار مول التجاري لتعاونهم الدائم والمستمر في إنجاح فعاليات التوعية والثقافة المرورية.

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