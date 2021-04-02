مواقع فرنسية تضيء على إنجاز دبي في الإطاحة بـ«الشبح»

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

أضاءت مواقع إخبارية أجنبية وفرنسية على جهود القيادة العامة لشرطة دبي في حفظ الأمن ومساهمتها الواضحة مع القوات الأمنية حول العالم لمكافحة الجريمة، وإنجازها الأخير في الإطاحة برئيس مافيا مطلوب دولياً بالتعاون مع الإنتربول والسلطات الفرنسية.

وقالت صحيفة «Midi Libre» الفرنسية اليومية: إنه «اعتقال طال انتظاره من قبل ضباط الشرطة في مكتب مكافحة المخدرات»، مؤكدة أنه وبعد 48 ساعة فقط من اعتقاله، تمكن مكتب المدعي العام في دبي من تأكيد هوية المدعو مفيد بوشيبي للسلطات الفرنسية بفضل صورة وبصمات وردت في نشرة حمراء من الإنتربول.

وعنون موقع «ذا مونيتور» «دبي تعتقل تقل تاجر مخدرات فرنسي» يدعى «مفيد بوشيبي»، كان يدير شبكة كبيرة لتهريب الحشيش في أوروبا، وهو مطلوب من قبل السلطات الفرنسية منذ أكثر من عقد من الزمن.

الفرنسي المتورط المعروف باسم الشبح متورط في عمليات تهريب تزيد قيمتها على 82 مليون دولار، وقدم باسم ووثائق مزورة، لافتاً موقع شبكة «راديو فرنسا الدولي» إلى أن بوشيبي الذي يعرف بأكبر مهربي مخدرات في البلاد قد لوحق من قبل السلطات القضائية بفرنسا منذ ربطه بشبكة تهريب تم تحديدها عام 2011.

وقد حُكم عليه بالسجن غيابياً لمدة 20 سنة عام 2015 وذلك بتهم تهريب مخدرات في جنوب غرب فرنسا في قضية تتعلق به و14 آخرين يشتبه في أنهم أعضاء في عصابة متقنة لاستيراد الحشيش، كما تم تغريمه مليون يورو بعد إدانته بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والجريمة المنظمة.

من مجرم صغير إلى بارون

ونشأ بوشيبي في باريس ومنطقة الألزاس الشرقية، حيث أدين بأولى الجرائم الصغيرة التي ارتكبها أواخر التسعينيات. وكان متورطاً في تجارة المخدرات الدولية بحلول العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وقضى نحو 6 سنوات في السجن بعد اعتقاله عام 2002، وفقاً لشبكة إذاعة ردايو فرنسا.

بعد إطلاق سراحه عام 2008، كان يقيم في إسبانيا والمغرب، ولم يعرف ما إذا كانت قدمه قد وطأت فرنسا منذ عام 2009.

وتعتقد الشرطة أنه بنى إمبراطورية تهريب شاسعة عام 2010، حيث نقل ما يصل إلى 50 طناً من الحشيش كل عام في عملية تحقق حوالي 70 مليون يورو سنوياً من الأنشطة غير القانونية وحدها.

سقوط أسطورة

كما أكدت «لو باريزيان» أن العملية الأخيرة وثقت «سقوط أسطورة الشبح» الذي هرب من ضباط الشرطة المتخصصين في مكافحة تهريب المخدرات لأكثر من 10 أعوام، على الرغم من أن إحدى صوره الوحيدة التي بحوزة السلطات الفرنسية عمرها أكثر من عشرين عاماً. ورغم أنه قد تمت الإطاحة بمعظم مساعديه على مر السنوات، فقد تمكن رئيس المافيا دوماً من التسلل عبر الثنايا من بين يدي المحققين بالشرطة القضائية. وفي هذا الصدد، علق الصحفي والكاتب جيروم بييرات، المتخصص في الجريمة المنظمة إنه «أثناء الهروب، قيل إنه اختبأ في الجزائر». وقد بدأ كتاجر صغير قبل أن يتسلق خطوة بخطوة صفوف الجريمة المنظمة. لقد وصل إلى ذروة تهريب المخدرات في فرنسا: إذا كانت الأرقام تُرى كذرة ملح مجردة، فإن له الفضل في استيراد 50 إلى 60 طناً من الحشيش سنوياً إلى أوروبا.

أما موقع شبكة «يورو نيوز» بنسخته الفرنسية فقد عنون «فرحة شرطة مكافحة المخدرات: سقوط»موف" عراب الحشيش الفرنسي في دبي. مدللاً الموقع أنه وبفارغ الصبر، ظلت قوات مكافحة المخدرات تلاحقه لسنوات لمحاولة تحديد مكانه في العالم، إلا أن مفيد بوشيبي المشهور في عالم تجار الحشيش انتهى به المطاف في الشباك ولكن بعيداً عن فرنسا وبالتحديد في دولة الإمارات.

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