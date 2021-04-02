500 درهم غرامة ترك السيارة بحالة التشغيل أثناء التسوق في أبوظبي
حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك سياراتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي ( ATM ) ما يؤدي إلى تعرضها للسرقة من قبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.
500 درهم غرامة ترك السيارة بحالة التشغيل أثناء التسوق في #أبوظبيhttps://t.co/dzM7Wal2r3@ADPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/5EhBB2UXGS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2021
وأكدت مديرية المرور والدوريات على ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك المركبات في وضعية التشغيل، مشيراة إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.
وأشارت إلى أن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور "أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق وألا يترك المركبة ومحركها دائر وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه "وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي "عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور" غرامة قيمتها 500 درهم.