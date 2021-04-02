الداخلية تطلق حملة «القيادة الوقائية مطلب وهدف»

المصدر: (دبي- وام)

أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في مجلس المرور الاتحادي حملة التوعية المرورية الموحدة الثانية لعام 2021؛ تحت شعار «القيادة الوقائية مطلب وهدف»، وذلك ضمن مبادرات قطاع المرور، لتحسين السلامة على الطرق وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة المرورية، وصولاً إلى 3 وفيات لكل 100 ألف من السكان لعام 2021 وتستمر الحملة حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

وأكد اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي أن هذه الحملة تجسد استراتيجية وزارة الداخلية لجعل الطرق أكثر أماناً، وذلك لبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، وضمن مبادرات قطاع المرور لتوعية شرائح المجتمع بالأضرار الناتجة عن الحوادث المرورية، خصوصاً أن القيادة الوقائية تتمثل في أن يقوم السائق بقيادة المركبة بطريقة، يستطيع بها تلافي الأفعال أو التصرفات غير المتوقعة أو غير المتنبأ بها من قبل الآخرين (سائقين- مشاة)، وهو ما يعني أن يقوم السائق بتطوير مهاراته الخاصة بقيادة السيارة، ليستطيع تلافي وقوع الحوادث المرورية.

وقال الزفين: إن قائد المركبة إنسان مدرك، ويجب أن يكون قدوة حسنة للآخرين، وأن يتحلى بأخلاقيات الأمن والسلامة، وأن يجعل من نفسه سائقاً مثالياً، ويحرص على أن تكون قيادته آمنة ووقائية، لأنه مسؤول عن سلامته الشخصية وسلامة غيره من السائقين والمشاة ومستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن السلامة لا تتحقق إلا بالتعاون مع الآخرين، فالسلامة المرورية مسؤولية الجميع لذلك يجب أن يكون المجتمع على قدر كاف من الوعي بأصول السلامة المرورية.

وأضاف أن الكثير من التصرفات والسلوكيات التي يقوم بها قائدو المركبات، يجب أن تكون آمنة مما يمكنهم الوصول إلى مقاصدهم بأمن وسلام، وهناك بعض السلوكيات من بعض السائقين تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، لذا فإنه يجب على قائدي المركبات أن تكون لديهم المعرفة الكافية بمفهوم القيادة الوقائية، التي تتطلب الالتزام بأنظمة وقواعد السير والمرور للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، مؤكداً ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة من قبل سائقي المركبات، لتجنب وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات.

حملة وأوضح أن الحملة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، عبر مختلف وسائل الإعلام، منها المقروءة والمسموعة والمرئية، وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تنظيم حلقات نقاشية عبر الإذاعة يتم من خلالها استضافة عدد من المتخصصين في المجال المروري، للرد على أي استفسارات من قبل الجمهور بشأن الحملة وما تتضمنها من قيم وثقافة مرورية.

ودعا السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، حتى يجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرّض للحوادث المرورية، وما ينجم عنها من إصابات وخسائر في الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن الالتزام بالقانون يسهم في الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز