بلدية دبي تستعد لرمضان بحملات تفتيشية

المصدر: (دبي- وام)

تعتزم بلدية دبي تنظيم حملات خلال شهر رمضان، للتأكد من مدى استيفاء المؤسسات الغذائية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتفادي التزاحم خصوصاً بمنافذ البيع المختلفة، وفي أوقات الذروة، فضلاً عن التحقق من الاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية.

وقال سلطان علي الطاهر مدير التفتيش الغذائي بالبلدية: إن الحملات التفتيشية ستشمل حملة قبل حلول الشهر الكريم على المستودعات الغذص ئية، ستركز على المنتجات الغذائية.

التي يكثر تداولها في رمضان، لضمان مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية، إضافة إلى حملة دورية تبدأ في مستهل الشهر الفضيل على منافذ البيع مثل المجمعات الاستهلاكية والهايبرماركت، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، خلال تخزين وعرض وبيع المواد الغذائية المتداولة وحملة على الأسواق، بهدف ضمان سلامة المنتجات الغذائية الطازجة، التي تكون عادة سريعة التلف في حال عدم الالتزام بعرضها وتخزينها وتداولها، وفقاً لاشتراطات السلامة الغذائية.

وأوضح الطاهر أنه من منطلق الحفاظ على الصحة العامة للمستهلكين والتأكد من سلامة الأغذية الجاهزة، والتي يزداد استهلاكها في وجبات الإفطار تم إكمال جميع الاستعدادات اللازمة بتكثيف الزيارات والتفتيش على مؤسسات تحضير وإعداد هذه الوجبات من قبل فرق التفتيش المتخصصة، والتأكد من التزام العاملين على تقديمها بالنظافة الشخصية وارتداء القفازات وغطاء الرأس وتوفر بطاقات الصحة المهنية لديهم.

وأشار إلى أن التحضير لشهر رمضان المبارك بدأ من خلال تأهيل وتهيئة فرق التفتيش الغذائي، وتنظيم عملية زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية، ضمن مجموعات عمل بنظام المناوبة لمواقيت ورديات الدوام على مدار اليوم، بهدف التأكد من الالتزام الكامل بتطبيق أفضل معايير السلامة الغذائية، كما تم تحديد ساعات العمل الرسمية لجميع فرق التفتيش وتوزيعهم على مناوبات مختلفة، بما يتناسب مع ساعات العمل خلال شهر رمضان للمؤسسات الغذائية المختلفة، والتأكد من استعداد فريقي البلاغات وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء لشهر رمضان المبارك لتلقي بلاغات الجمهور على مدار 24 ساعة يومياً الواردة إلى مركز الاتصال ببلدية دبي.

وأهاب الطاهر بالجمهور الكريم التواصل مع مركز الاتصال ببلدية دبي على الرقم 800900 على مدار 24 ساعة يومياً في حال وجود ملاحظات أو بلاغات على المؤسسات الغذائية، وأيضاً للاستفسار حول الاشتراطات الصحية المختلفة والخاصة بسلامة الأغذية.

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