الرئيس الفرنسي يمنح صالح العامري وسام جوقة الشرف برتبة ضابط

المصدر: (أبوظبي - وام )

منح إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع «وسام جوقة الشرف برتبة ضابط».

ويعد الوسام من أعلى الأوسمة الوطنية في فرنسا، ويتم منحه لشخصيات فرنسية أو أجنبية، وذلك تقديراً لجهوده التي بذلها في تعزيز علاقات التعاون في المجال العسكري بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية.

تقليد

وقام كرافييه شانيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة بحضور العقيد الركن جان مارك لافاليه الملحق العسكري رئيس مكتب التعاون في مجال الدفاع، بتقليد اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري وسام جوقة الشرف برتبة ضابط خلال حفل أقيم على متن حاملة الطائرات شارل ديغول الراسية قبالة سواحل دولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من كبار ضباط وزارة الدفاع في الجانبين.

من جانبه، أعرب قائد العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن بالغ شكره وتقديره للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منحه هذا الوسام، متمنياً للعلاقات بين البلدين مزيداً من التطور والتقدم، بما يلبي طموحاتهما في مستقبل واعد.

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