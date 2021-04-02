ولي عهد الشارقة يفتتح سوق المواشي

المصدر: (الشارقة - وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس، سوق الشارقة للمواشي بمقره الجديد، بمنطقة الصجعة بالشارقة.

وبعد إزاحة الستار التقليدي إيذاناً بافتتاح السوق استمع سموه إلى شرح حول مرافق السوق، وما تحويه من خدمات، تلبي احتياجات أهالي الإمارة، واطلع على عرض تسجيلي حول مراحل البناء وأبرز التحديات التي واجهته.

تجول بعدها سمو ولي عهد الشارقة في أروقة السوق، مطلعاً على أبرز المحال والحظائر والمرافق الخدمية، حيث يضم السوق 141 متجراً لبيع الأغنام مزودة بحظائرها المناسبة، تسع 6200 من الأغنام، و26 محلاً لبيع المواشي، تسع 2288 من الماشية، و12 متجراً لبيع الجمال، تسع 880 من الجمال و74 محلاً لبيع الدواجن.

ويضم السوق كذلك 44 محلاً لبيع الأعلاف، و34 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، إضافة إلى 32 محلاً تضم مشاتل بمساحات مختلفة.

وجرى تصميم وبناء المحال وفق معايير عالمية معتمدة، من حيث المساحة والشكل العام، ومرافقها مع التركيز على عنصري النظافة والصحة العامة حفاظاً على صحة المستهلكين.

ويحتوي السوق على منطقة مزادات لبيع المواشي وساحة خاصة بالفعاليات، فيما تتصل أرجاؤه ببعضها عبر ممرات عدة مزودة بمراوح خاصة بطول 450 متراً لتوفير التسوق المثالي.

مسجد

ويضم السوق كذلك مسجداً يتسع لـ 386 مصلياً و49 مصلية مع جميع المرافق الخدمية، التي تضم سكن الإمام وأماكن وضوء للرجال وأخرى للنساء، إضافة إلى مبنى إداري لإدارة السوق مكون من طابق أرضي وأول و13 مكتباً إدارياً وقاعة اجتماعات وغرفة استراحة وكافيتريا، إضافة إلى مختبر يضم تجهيزات ومعدات مخبرية حديثة، وعيادات بيطرية تضم غرف الجراحة وغرف الأشعة وغرف الفحص وحواضن الرعاية، إلى جانب سكن خاص للموظفين بكامل خدماته ومرافقه يتسع لـ 200 موظف.

ويلحق بسوق المواشي مسلخ متطور يتمتع بإمكانات وتجهيزات تعمل وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم سواء للاستخدام الشخصي أو للأغراض التجارية أو المناسبات الكبرى.

ويستوعب المسلخ ما يقارب 240 رأساً للمواشي في الساعة، وفق الوتيرة التالية لخط الذبح من 150 إلى 200 رأس غنم في الساعة، و20 رأس بقر في الساعة للأبقار و20 رأس جمل في الساعة، إضافة إلى وجود مسلخ آخر خاص بالدواجن.

وتابع سمو ولي عهد الشارقة آليات عمل المسلخ، والتي تُجرى باستخدام أحدث المعدات الآلية، بمشاركة عمال متخصصين ووفق رقابة صحية وبيئية.

حضر الافتتاح الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لإدارة الأصول، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين.

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