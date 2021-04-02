اللجنة النسائية في «كهرباء ومياه دبي» تطلق «معاً.. نتعلّم»

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج «معاً.. نتعلّم»، الهادف إلى نقل خبرات ومهارات الموظفات الموهوبات في الهيئة إلى زميلاتهن من خلال جلسات تدريبية وورش عمل معرفية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحرص الهيئة على دعم موظفيها في مسيرتهم المهنية وحياتهم الشخصية، وتأخذ على عاتقها مسؤولية تزويدهم بالأدوات اللازمة ليكونوا شركاء فاعلين في صنع المستقبل، ونلتزم بالاستثمار في كوادرنا البشرية انطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز المستمر، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة في استشراف وصنع المستقبل، وندعم اللجنة النسائية في الهيئة لأداء مهامها على أكمل وجه بما يسهم في إطلاق الطاقات الخلاقة والمبدعة للموظفات، بما ينعكس إيجاباً على حياتهن المهنية والاجتماعية وعلى المجتمع بأكمله».

مواهب

من جانبها، قالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: «تزخر الهيئة بالعديد من المواهب والمهارات التي تتميز بقدر كبير من الاحترافية والمهنية والكفاءة، وتعمل اللجنة من خلال برنامج «معاً.. نتعلّم» على إبراز طاقات الموظفات الموهوبات وتقديرها وتطويرها، إضافة إلى تحفيز مشاركة الخبرات والمعارف لتعزيز بيئة الابتكار والإبداع والإيجابية في الهيئة، ويؤدي البرنامج أيضاً دوراً في تعزيز الولاء الوظيفي وتوطيد جسور التواصل والتعاون بين الموظفات، بما يسهم في تعزيز مسيرة الهيئة وريادتها في كافة المجالات».

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