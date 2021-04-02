«الشارقة للضمان الاجتماعي».. تأمين العيش الكريم

المصدر: (الشارقة- وام)

أشاد عبدالله سالم الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للصندوق ورؤيته لتأمين العيش الكريم للمواطنين.

وأكد الطريفي في تصريح له أن الصندوق ووفق أعماله، التي أقرها مجلس الإدارة يسعى إلى مواصلة التطوير الكبير والدائم في منهجيات وسير أعماله، لتحقيق الإنجازات التي حققها والخطط المستقبلية، التي وضعها لنموه وتقديم أفضل الخدمات لـ 13 ألفاً و50 مشتركاً مسجلين في 107 جهات عمل حكومية وخاصة تمتلك حكومة الشارقة حصصاً بها.

وأوضح أن منظومة الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وفق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة تصب في صالح رخاء المواطن وسعادته، وتعد تجربة رائدة في توفير حياة كريمة للمواطنين وأفراد أسرهم، بتأمين دخل شهري مستمر في حالات فقد القدرة على الكسب والإنتاج للمشتركين في الصندوق.

من جانبه أشاد محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بالمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ودعمه لسياسات وأعمال الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن، وما يوليه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي من متابعة متواصلة، وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لتوفير مظلة تأمينية لجميع مواطني الإمارة.

وثمن الشامسي إشادة المجلس التنفيذي بأعمال الصندوق بعد اطلاعه على تقرير نمو وتطور الأعمال في مختلف الجوانب التشغيلية، وتعزيز التعاون مع الجهات والشركاء وتوفير قاعدة معلومات للمنتسبين للصندوق، وصرف المنافع التأمينية في مواقيتها وبشكل دقيق.

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