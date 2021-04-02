إغلاق صالوني حلاقة ومغسلة في دبي لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

المصدر: (دبي ـ وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي صالوني حلاقة ومغسلة بسبب عدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وذلك خلال حملات يوم أول من أمس، حيث بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي نفذها مفتشو دبي على المؤسسات 2517 زيارة رقابية.

أسفرت عن مخالفة مؤسسة وتوجيه 11 تنبيهاً،، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 99 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2502 مؤسسة.

وتحرص بلدية دبي من خلال الجولات التفتيشية على التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

كما يقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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