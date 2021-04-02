جامعة الشارقة تشارك في حملة التطعيم ضد «كوفيد19»

المصدر: (الشارقة - البيان)

شاركت جامعة الشارقة في حملة التطعيم ضد «كوفيد19» وذلك من خلال مركز فحص فيروس كورونا «كوفيد19»، الذي تم إنشاؤه داخل مقر الحرم الجامعي والعيادة المتنقلة التابعة للكليات الطبية بالجامعة وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفريق الرعاية الصحية الأولية بالشارقة.

وجاءت الحملة بهدف تطعيم أكبر عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والفنية والطلابية وعوائلهم وأفراد المجتمع من خلال تقديم لقاح (كوفيد19) (سينوفارم) الجرعة الأولى والثانية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب، أن جامعة الشارقة حريصة ومن خلال إدارتها على تفعيل مثل هذه المبادرات تماشياً مع استراتيجيتها في خدمة المجتمع ومنذ بدء جائحة (كوفيد19) قدمت الجامعة من خلال مركز فحص (كوفيد19) نموذجاً استثنائياً في التعامل الاستراتيجي مع الجائحة، ويأتي ذلك من خلال التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية والإعلان عن آلية الفحص والمواعيد الزمنية لأخذ المسحات.

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