«الوطني» يناقش 3 مشاريع قوانين اتحادية الثلاثاء المقبل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، جلسته التاسعة من دور انعقاده العادي الثاني، للفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يناقش خلالها 3 مشاريع قوانين اتحادية، بشأن مراكز التوفيق والمصالحة، وتسوية المنازعات التجارية، وحقوق الإنسان.

وتفصيلاً، يوجه المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، حول «استغلال الوكالات والربط الإلكتروني»، يتناول الخدمات التي توفرها الوزارة، والمتعلقة بإصدار الوكالات، ودورها في خلق منظومة ربط إلكتروني.

وفي جدول مشاريع القوانين الاتحادية المحالة من الحكومة إلى لجان المجلس، فإنه من المقرر أن يناقش المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون محال إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس، والمتعلق بمشروع القانون الاتحادي، بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما سيناقش المجلس، مشروع قانونين واردين من الحكومة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، الأول يتعلق بمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016، بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، والثاني مشروع قانون اتحادي في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.

تقارير

وبحسب جدول أعمال الجلسة، يناقش المجلس مشروع الرد على خطاب صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله)، بمناسبة انعقاد الدور الثاني للمجلس الوطني الاتحادي، الذي افتتحه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).

وفي بند التقارير الواردة من اللجان، فإن المجلس يطلع على 3 تقارير، هي تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، وتقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، حول توصيات المجلس في شأن موضوع «سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني».

رسائل

ويطلع المجلس على أربعة موضوعات عامة، متبناة من اللجان، تمهيداً لرفعها للحكومة، لطلب الموافقة على مناقشتها، وهي: موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وظاهرة جنوح الأحداث، من لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، وموضوع سياسة الحكومة في شأن استدامة خدمات الكهرباء والماء، من لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، وموضوع سياسة الهيئة العامة للرياضة، في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة، من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، وموضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب، في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

كما يطلع المجلس على 4 رسائل واردة إليه، منها رسالة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مناقشة موضوع «تنظيم العمل التطوعي»، ورسالة من واردة من معالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على مناقشة موضوع «سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي».

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