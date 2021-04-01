بلدية رأس الخيمة تطلق خدمات جديدة في قسم تصديق العقود

المصدر: رأس الخيمة - وام

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة ثلاث خدمات جديدة في قسم تصديق العقود وهي "خدمة تعديل عقد الإيجار وخدمة تجديد عقد الإيجار وخدمة إلغاء عقد الإيجار".

يأتي إطلاق الخدمات ضمن سعي الدائرة لتسهيل عملية إنجاز المعاملات واختصار الوقت والجهد على المراجع من خلال انجاز هذه المعاملات المذكورة خلال يوم عمل واحد.

ويستطيع المتعامل تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة www.rak.ae واستلام معاملتة المنجزة في اليوم نفسه من خلال البريد الإلكتروني المسجل في الطلب.

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