«العين الساهرة» بشرطة رأس الخيمة تركز على «رمضان شهر الفضيلة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

صدر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة العدد رقم 293 من مجلة العين الساهرة لشهر أبريل الجاري، واشتمل العدد مقالاً افتتاحياً بعنوان «رمضان شهر الفضيلة» تمحور حول خصوصية هذا الشهر الفضيل الذي يبث السلام والطمأنينة في النفس البشرية وحزمة متنوعة من أخبار القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ومجموعة من التقارير والتحقيقات المصورة والمقالات التي تناولت العديد من المواضيع الأمنية التي تعكس حرص القيادة على بث الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع وتعريفهم بآخر المستجدات والتطورات وتوصيل الرسائل التثقيفية لهم.

وتطرق اللواء علي عبد الله بن علوان قائد عام شرطة رأس الخيمة في مقاله الذي حمل عنوان «المعيار الحقيقي لنجاح المنظومة الأمنية» إلى أن النجاح لا يتحقق في أي أمر إلا من خلال توفير عدد من المتطلبات وتضافر الجهود وهو ما ينطبق على منظومة العمل الشرطية لتعزيز التعاون والترابط بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع باعتبار أن الإنسان هو اللبنة الأساسية في المجتمع مما يتوجب معه على كل شخص في مواقع العمل الانتماء له وبذل كل جهد ممكن في سبيل إنجاحه والنهوض به.

وتمحور ملف العدد الذي جاء بعنوان «المحتوى الإعلامي في رمضان.. انتقادات وآراء» حول البرامج والمسلسلات التي يتم طرحها عبر مختلف القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي وضرورة التفريق بين الغث والسمين بينها بما يعود بالنفع والفائدة على المتلقي، فيما كان للمستقبل والتطورات الرقمية حضوره على صفحات مجلة العين الساهرة إلى جانب زيارة ميدانية لإدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة التي تعتبر يداً حديدية لكل من يهدد أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، بالإضافة إلى فقرة حديث الذكريات مع أحد الضباط المتقاعدين وفقرة متميزون ومقال مقومات السعادة في بيئة العمل وباقة متنوعة من الموضوعات الطبية والدينية والمجتمعية الهادفة.

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