"طرق دبي" تختتم مبادراتها وسط مشاركة واسعة في شهر القراءة 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

اختتمت هيئة الطرق والمواصلات، مبادراتها في شهر القراءة 2021، الذي أقيم في دولة الإمارات في شهر مارس من كل عام، والذي انطلق تحت شعار «أسرتي تقرأ» للعام 2021. وطرحت الهيئة مجموعة متنوعة من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز ثقافة موظفي الهيئة وأسرهم وكذلك رواد وسائل المواصلات التابعة لها، إلى جانب تقديم جوائز لأبرز المشاركين في فعاليات الهيئة بالتعاون مع شركة سيركو الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة قالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري والمؤسسي في الهيئة: "نجحت الهيئة في تقديم سلسلة من المبادرات في شهر القراءة 2021. مؤكدين بذلك استمرارنا في طرح المبادرات المتنوعة خلال المراحل المقبلة، حرصاً على ترجمة توجهات الحكومية الرشيدة، في جعل القراءة أسلوب حياة، ومفهوماً لترسيخ المعرفة في نفوس أبناء المجتمع".

وأضاف المحرزي: أثمرت جهود الهيئة في تطوع ما يزيد عن 13 من القادة المسؤولين بمختلف مؤسسات وقطاعات الهيئة، في تفعيل مبادرة "ساعدني كي أقرا"، وجرى عقد جلسات افتراضية، شارك فيها أكثر عن 40 من الأطفال الأيتام في المراحل الدراسية التمهيدية من الأُسر ذوي الدخل المحدود، بالتنسيق مع مركز روافد للتطوير والتعليم، وجمعية الهلال الأحمر، جرى خلالها تعليمهم وتحفيزهم على القراءة".

وقالت المحرزي: "حصد تطبيق اقرأ مع الهيئة، إقبالاً من ركاب وسائل المواصلات التابعة للهيئة خلال شهر القراءة 2021، وستكافئ الهيئة القراء بإجمالي 2 مليون نقطة نول بلاس، لتؤكد الهيئة حرصها على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية، عبر تشجيع الأفراد على تغذية الجانب الثقافي والعلمي لديهم. وشهدت أجندة شهر القراءة حضوراً لافتًا من موظفي الهيئة وذويهم من الأطفال، حيث شارك في فعالية "طفلي يقرأ" و"مستشار القراءة" الافتراضية، 26 عائلة من موظفي الهيئة وأطفالهم من عمر 6 إلى 12 عاماً".

وطرحت الهيئة مبادرة "مستشار القراءة" افتراضياً، وشارك فيها مجموعة من موظفي الهيئة، وتضمن الملتقى مناقشة حوارية حول القراءة وأهميته، وتم تكريم أفضل المشاركين لعام 2020. وقدمت الهيئة جوائز للمشاركين في مبادراتها لشهر القراءة 2021 بالتعاون مع شركة سيركو، للمتعاملين الأكثر استخدامًا لتطبيق "أقرأ مع الهيئة" من خلال إضافة نقاط نول بلاس إلى حسابهم في بطاقة نول، وكذلك توزيع جوائز على المشاركين من أطفال موظفي الهيئة، حصراً على التشجيع وبناء جيل واعي ومثقف من القراء.

الجدير بالذكر أن الهيئة أطلقت الإصدار الجديد من تطبيق "اقرأ مع الهيئة"، خلال شهر القراءة 2021، حيث قامت بإضافة أكثر من 600 مادة معرفية جديدة، موزعة على صحف ومجلات رقمية، وكتب صوتية ومواد مرئية وفيديوهات ومقالات متنوعة باللغتين العربية والانجليزية.

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