محمد بن راشد أكثر القادة متابعة على «تويتر» مقارنة بعدد السكان

المصدر: دبي - زاهر العلي

تصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائمة أكثر قادة العالم متابعة على «تويتر» بالمقارنة مع إجمالي عدد سكان دولهم، حيث بلغت نسبة عدد متابعي حساب سموه في «تويتر» أكثر من 105% من إجمالي عدد السكان، وهي نسبة تزيد كثيراً عن النسب المسجلة لدى أكثر قادة العالم شعبية على منصة التواصل الاجتماعي.

ويؤكد تجاوز عدد متابعي الحساب الرسمي لسموه في «تويتر» حاجز الـ10.5 ملايين متابع بالمقارنة مع عدد سكان الدولة البالغ أقل من 10 ملايين نسمة، تمتع سموه بقاعدة واسعة من المتابعين داخل الإمارات وخارجها (سواء في العالم العربي أو في مناطق أخرى في العالم). ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة بلغ عدد متابعي سموه على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 23 مليون متابع منهم ما يزيد على 10.5 ملايين متابع في «تويتر».

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