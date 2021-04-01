محمد بن راشد أكثر قادة العالم متابعة على «تويتر» مقارنة بعدد السكان

المصدر: دبي - زاهر العلي

تصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قائمة أكثر قادة العالم متابعة على «تويتر» بالمقارنة مع إجمالي عدد سكان دولهم، حيث بلغت نسبة عدد متابعي حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أكثر من 105% من إجمالي عدد السكان، وهي نسبة تزيد كثيراً عن النسب المسجلة لدى أكثر قادة العالم شعبية على منصة التواصل الاجتماعي.

ويؤكد تجاوز عدد متابعي الحساب الرسمي لسموه في «تويتر» حاجز الـ10.5 ملايين متابع بالمقارنة مع عدد سكان الدولة البالغ أقل من 10 ملايين نسمة، تمتع سموه بقاعدة واسعة من المتابعين داخل الإمارات وخارجها (سواء في العالم العربي أو في مناطق أخرى في العالم).

وبالمقارنة، بلغت نسبة عدد متابعي حساب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (الذي يتصدر قائمة أكثر قادة العالم من حيث عدد المتابعين على «تويتر» بنحو 107.8 ملايين متابع) 7.7% من إجمالي عدد سكان بلاده، بينما بلغت نسبة عدد متابعي حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمقارنة مع عدد سكان بلاده 11.7%، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا 5.6% وعمران خان رئيس الوزراء الباكستاني 5.9%.

ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة، فقد بلغ عدد متابعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على منصات التواصل الاجتماعي أكثر من 23 مليون متابع منهم ما يزيد على 10.5 ملايين متابع في «تويتر»، و5.5 ملايين في «إنستغرام»، و3.9 ملايين في «فيسبوك»، و2 مليون و400 ألف في «لينكد إن»، و277.6 ألف متابع في «تيك توك» و498 ألف متابع في «يوتيوب»، لتترسخ بذلك مكانة سموه البارزة ضمن أكثر قادة العالم متابعةً وتأثيراً.

تفاعل

ويعكس حساب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على «تويتر» فكر وفلسفة سموه في تفاعله مع الناس مباشرة، حيث بات الحساب منصة للتواصل المباشر مع الناس وإطلاعهم على آخر المستجدات بكل شفافية، ومشاركة متابعيه من أنحاء العالم نشاطاتهم وأفراحهم وأحزانهم، مستخدماً عدة لغات في حسابه، فبالإضافة إلى العربية، خاطب سموه متابعيه بالإنجليزية والصينية والهندية والأوردية ولغة الملايو.

وترسخت مكانة حساب سموه على «تويتر» كمنصة للتواصل بين دولة الإمارات العربية المتحدة وشعوب المنطقة، إذ يحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على مشاركة كل الشعوب الشقيقة والصديقة في أفراحهم وأتراحهم، وهو ما يحظى بقبول وتفاعل واسع من هذه الشعوب مع هذه اللفتات الكريمة التي تعبر عن عمق وعالمية فكر وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتمحورهما حول إسعاد الناس أينما كانوا.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أوائل زعماء العالم الذين حرصوا على التواصل المباشر مع الجمهور عبر المنصات الرقمية المختلفة منذ بدايات صعودها وانتشارها واختيار الناس لمنصاتها المختلفة للتواصل بسهولة والتعبير عن أنفسهم وأفكارهم وأحلامهم وإبداعاتهم وعرض أهم محطات حياتهم اليومية ونجاحاتهم الشخصية.

أفكار خلاقة

ويوظف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي في طرح الأفكار الخلاقة المبدعة، والكشف عن المبادرات والمشاريع الجديدة والخطوات التنموية والتطويرية للدولة، حيث تعد حسابات سموه على وسائل التواصل الاجتماعي نموذجاً ملهماً للتواصل الحي والتفاعل الإيجابي بين القيادة والشعب، ومثالاً واضحاً لكيفية تسخير تقنيات التواصل الحديثة لنشر الإيجابية والارتقاء بمفاهيم العطاء والحوار.

وتعكس حسابات سموه نهج التواصل المبتكر والمتجدد والمستمر الذي يمثّل سموه نموذجاً يحتذى للاستماع للناس والتفاعل مع ما يهمهم، كونه من أوائل القادة الذين أدركوا أهمية وتأثير هذه الوسائل في إلهام الأفراد والمجتمعات لتحقيق الطموحات والمشاركة في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة والمساهمة في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وبناء الحضارة وصناعة المستقبل ودفع مسيرة المعرفة الإنسانية.

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