القرية العالمية تحصد 3 ألقاب في حفل توزيع جوائز ستيفي 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن فوزها في ثلاث فئات خلال حفل توزيع جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2021، وهي مسابقات سنوية مفتوحة أمام الشركات التجارية ورجال الأعمال في 17 دولة عبر المنطقة.

وحصدت الوجهة الترفيهية الرائدة ثلاث جوائز تقديراً عن دور تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية في تبسيط الخدمات، وتحسين مستوى رضا الضيوف، وتوفير أفضل التجارب في فئتها بما يتماشى مع أجندة التحوّل الرقمي للمنتزه، وجهود الاستجابة الخاصة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وحصل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالقرية العالمية على جائزتين من جوائز ستيفي الذهبية للابتكار في فئة تطبيقات خدمات الأعمال والابتكار في فئة تطبيقات الترفيه، بالإضافة إلى جائزة فضية للابتكار في فئة تطبيقات معلومات الأعمال.

وقد تم إطلاق تطبيق الهواتف الذكية مع انطلاقة موسم اليوبيل الفضي الحالي، حيث لاقى استحساناً كبيراً من قبل المتخصصين في القطاع وضيوف المنتزه على حدٍ سواء، نتيجة توفير مزايا بسيطة توفر الراحة للمستخدمين.

وشهدت الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت طرح التطبيق انضمام أكثر من 33.000 مستخدم جديد، مع نمو بنسبة 100 ٪ في مبيعات التذاكر عبر الإنترنت، وزيادة بنسبة 163 ٪ في مستوى تحميل التطبيق و 127 ٪ في معدل تقييم متجر التطبيقات مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

التزام

وقالت جاكي اللنبي، المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية: «نحن فخورون بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، التي تؤكد التزامنا ببذل الجهود الاستثنائية، والحرص على الريادة في مجال الابتكار خلال عملية تصميم وتطوير تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية، في ظل ظروف غير اعتيادية مع الكثير من التحديات خلال فترات العمل عن بُعد الماضية.

وقد قام فريق تكنولوجيا المعلومات والتسويق في القرية العالمية، بتوجيه من إدارتنا الملهمة وبالتعاون مع الوكالات الرقمية العالمية الرائدة «موبي وورلد» و«ديجيتال أوف ثينجز» خلال فترة انتشار الجائحة، بالعمل على نحو مستمر في إطار جهود تعاونية مميزة لإعداد التطبيق وإطلاقه في الوقت المناسب بالتزامن مع افتتاح الموسم 25.

ويُعد تطوير هذا التطبيق، جزءاً من مسيرتنا الرقمية المستمرة، حيث واصلنا العمل على تحسين الحلول والخدمات وتوفير المزايا الجديدة على امتداد الموسم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز