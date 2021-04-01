أحمد الصايغ: جهود إماراتية لتعزيز مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: أبوظبي- وام

بحث معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، مع جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التمويل المستدام، ومكافحة غسل الأموال، والاستثمار.وأشار معالي الصايغ إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات، لتعزيز أطرها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما بعد إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أعرب معاليه عن تقديره للشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في هذا المجال، مشيداً بالجهود الثنائية الأخيرة لمكافحة الجريمة المالية، من خلال التعاون عبر الحدود، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص. وأعرب الجانبان عن حرصهما على استكشاف شراكات مستقبلية لزيادة تدعيم العلاقات الثنائية في المجالات الرئيسة، واتفقا على التواصل مجدداً خلال الفترة المقبلة، في موعد يحدد لاحقاً.

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