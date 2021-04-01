«استدامة القوى العاملة الصحية بأبوظبي» يناقش الاحتياجات المستقبلية

المصدر: أبوظبي - وام

استعرض مجلس استدامة القوى العاملة الصحية في أبوظبي في اجتماعه الأول، أمس، الأهداف والرؤى والبرامج الاستراتيجية وسبل مواءمة الاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة بالقوى العاملة الصحية والتعليم الطبي والتوطين وفق إحصائيات وبيانات حالية وتحديد الاحتياجات المستقبلية في القطاع الصحي.

شارك في الاجتماع الذي نظمته دائرة الصحة في أبوظبي.. ممثلون من دائرة التعليم والمعرفة وهيئة الموارد البشرية وشركة مبادلة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ووزارة التربية التعليم وكليات التقنية العليا وكلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مشاركة عدد من الطلاب والطالبات الملتحقين بالتخصصات الطبية في جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية فاطمة للعلوم الصحية والذين يتم إعدادهم وتأهيلهم ليكونوا أطباء وممرضين في المستقبل.

استدامة

وأكد الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي.. أن استدامة القوى العاملة في القطاع الصحي تعد من أبرز أولويات دائرة الصحة أبوظبي التي تؤمن بأن العنصر البشري في المنظومة الصحية هو الأساس الذي تقوم عليه جودة الخدمات الصحية وكفاءتها ويشمل ذلك ضرورة تعزيز مبادرات وبرامج التعليم والتدريب الصحي وتشجيع الكفاءات الوطنية والأجيال الشابة على الانضمام للقطاع الصحي.

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