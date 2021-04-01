«الصحة» توفر 30 خدمة إلكترونية لترخيص المهن الصحية

المصدر: دبي - البيان

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أصحاب المنشآت الصحية الخاصة إلى الاستفادة من 30 خدمة ترخيص إلكترونية لمزاولي المهن الصحية بهدف العمل في دولة الإمارات وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الاستفادة من خدماتها الإلكترونية والذكية للمتعاملين عبر تطبيق أفضل الممارسات وإتاحة تجربة متميزة في الحصول على خدمات ذات قيمة مضافة تفوق التوقعات. وتتيح هذه الخدمة للمنشآت الطبية تقديم طلباتها لإصدار ترخيص وتجديد الترخيص للعاملين في المنشآت الطبية الخاصة من الأطباء والممرضين والصيادلة والفنيين بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم في الإمارات الشمالية.

منظومة متكاملة

وأكد الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص أن الوزارة لديها منظومة متكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المهن الصحية في إطار استراتيجيتها لحوكمة وقيادة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي لاستقطاب الكفاءات من الأطباء والفنيين وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية لتحقيق سعادة المتعاملين بما يتواءم مع معايير وممكنات الحكومة الذكية مشيراً إلى حرص الوزارة على الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وتطوير خدمات المنشآت الصحية لتلبية احتياجات المرضى والمتعاملين وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.

من جانبها، أشارت عبير عادل مديرة إدارة التنظيم والتراخيص والإعلانات رئيسة قسم تراخيص المهن الطبية إلى أن النظام الإلكتروني والأنظمة الذكية تساهم بشكل فاعل في تسريع إجراءات التراخيص للمهن الطبية باختلاف التخصصات والارتقاء بالخدمات المتنوعة التي يقدمها قطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات بما يحقق توقعات المتعاملين ويلبي متطلباتهم بجودة وكفاءة.

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